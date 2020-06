Residenza, centro diurno e ambulatori di Sacra Famiglia restano chiusi

Riapertura limitata e con distanziamento al centro residenziale La Sacra Famiglia di Cocquio. Ma non prima di luglio.

La situazione all’interno della residenza è ancora delicata: qualche caso in via di negativizzazione invita alla cautela. Saranno comunque incontri su appuntamenti, con tutti i presidi del caso e mantenendo le distanze, nonostante non sia molto facile salutarsi da lontano.

Nulla di certo, invece, per centri diurni e ambulatori: « Al momento non siamo in grado di prevedere la data di effettiva riapertura degli ingressi presso le nostre strutture in quanto le procedure richieste dalla DGR 3226 del 9 giugno sono molto articolate e complesse. Stiamo lavorando alla documentazione da presentare ad ATS. Permangono molti nodi critici sui quali è stato chiesto a Regione, sia dagli enti che dalle stesse ATS, di chiarire i criteri di interpretazione e applicabilità. Stiamo comunque valutando le domande che ci vengono presentate e ci attiveremo non appena possibile, ma è davvero difficile prevedere i tempi.

Anche gli ambulatori della Fondazione rimangono per ora chiusi; dall’11 maggio sono stati invece riaperti quelli di Casa di Cura Ambrosiana, l’ospedale di Sacra Famiglia interno alla sede di Cesano Boscone, con alcune limitazioni a causa dell’emergenza Covid. Info: www.ambrosianacdc.it» spiega la Fondazione in una nota.

Cresce, quindi, il disagio di quanti da quasi quattro mesi si sono ritrovati a gestire situazioni complesse e senza sostegno: «Stiamo elemosinando i nostri diritti. Io voglio fare il genitore e non il care giver» commenta un parente.