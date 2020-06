Respiratori e camici, l’impegno per Gallarate dell’associazione Rosagie nei giorni del Covid

Respiratori, camici e altre dotazioni, per proteggere gli operatori e salvare vite: sono le dotazioni raccolte dall’associazione Rosagie e destinate all’ospedale di Gallarate (e in misura minore anche a una casa di riposo di Somma Lombardo).

«Sono stata contattata a metà marzo da alcuni sanitari, disperati, del presidio ospedaliero di Gallarate perché nel periodo peggiore del contagio, erano impotenti di fronte all’ avanzare dell’ infezione da Coronavirus» spiega Licia De Girolamo, presidente dell’associazone dal 2003 si occupa normalmente di organizzare eventi culturali a scopo benefico sul nostro territorio.

In una prima fase «Gallarate si è trovata ad affrontare il Virus con scarsità di attrezzature perché la maggior parte di quelle in dotazione erano state spostate a Busto Arsizio e Saronno» dice De Girolamo. I medici si sono attivati ed hanno chiesto aiuto alle Associazioni perché raccogliessero donazioni per compare le attrezzature necessarie. Noi, insieme ad altri abbiamo risposto proponendo, alle nostre conoscenze, una raccolta fondi per acquistare respiratori polmonari».

Un primo contributo è arrivato dall’azienda Varesina Stampi di Sumirago «che con grande generosità ha risposto immediatamente, comprando un ventilatore polmonare portatile, più relativi accessori, per il trasporto di malati gravissimi nei reparti di rianimazione». Le successive donazioni (gestite anche con la collaborazione del commercialista Sergio Beia) hanno consentito di raccogliere 20mila euro, frutto della generosità di tante persone, «di cui vorrei poter legger l’elenco e che ringrazio di cuore»: questi fondi hanno consentito di acquistare altri due ventilatori polmonari con relativi accessori (costo di 15.435 euro), «che sono già in uso nel Reparto Rianimazione dell’ Ospedale di Gallarate, che nel frattempo era diventato Rianimazione Covid».

«Con la somma restante sono stati acquistati, sacchetti Absorbize (euro 2.470) e baccinelle reniforme monouso (euro 329) per l’ Ospedale di Gallarate, camici (euro 1.573) e guanti per la Fondazione Onlus Girasole di Somma Lombardo. Inoltre, con l’aggiunta di un contributo da parte dell’ Associazione Rosagie, è stata effettuata una donazione (di euro 500) al Banco Alimentare Società San Vincenzo De Paoli Conferenza Di Madonna in Campagna».

«Speriamo che continuino ad arrivare donazioni così da poter essere utili per altri fabbisogni sanitari» continua De Girolamo. «A questo punto è doveroso ringraziare, la signora Adele Patrini che ci ha fatto una generosa donazione e i tanti di cui vorrei leggere uno per uno i nomi e l’Associazione degli Industriali Varesini UNIVA col cui presidente dott. Comerio, abbiamo colloquiato e che per conto proprio ha provveduto a fare donazioni, così come pure la LILT che ha versato un lauto contributo a favore dell’ Ospedale di Gallarate. Abbiamo potuto constatare che in caso di bisogno, se il nostro Ospedale chiama, noi Gallaratesi e zone limitrofe, siamo pronti a rispondere».