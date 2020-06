Rete nuova e manutenzione, riapre il campo da tennis

Riaprirà da oggi, mercoledì 3 giugno, il campo da tennis comunale in località Paradiso, a Besozzo. L’amministrazione comunale ha completato i lavori di manutenzione e da oggi il campo potrà essere utilizzato gratuitamente da chi ne farà richiesta agli uffici comunali.

Da anni infatti, il campo non è più gestito da una società esterna e l’amministrazione comunale ha deciso di occuparsene e di non abbandonare l’area.

In questi mesi si è quindi attivata per sistemare il fondo, rifare le righe e sostituire la rete e da oggi il campo sarà gradualmente riaperto a chi ne farà richiesta.

L’utilizzo sarà gratuito fino a quando l’amministrazione non predisporrà un regolamento per l’accesso al campo. «Pensiamo comunque ad un accesso gratuito per i ragazzi e un contributo minimo per i residenti a Besozzo – spiega l’assessore Gianluca Coghetto -. Con i soldi ricavati vorremmo sistemare la recinzione e programmare l’acquisto di uno spogliatoio prefabbricato. Vogliamo promuovere lo sport e la possibilità di utilizzare le nostre strutture nel rispetto dei protocolli di sicurezza».

Proprio per questo, Coghetto non esclude la possibilità di coinvolgere i più giovani: «Per il prossimo anno si potrebbe pensare anche ad una piccola scuola di tennis estiva per i ragazzi. Sono felice di sapere che tra i besozzesi c’è interesse attorno a questo campo. Speriamo che la ripartenza possa portare anche alla rinascita di una nuova società sportiva».

Il campo da tennis sarà aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00. E’ necessario effettuare la prenotazione: tel. 0332/970195. Dal Lunedì al venerdì 8.00-13.00

Lunedì e giovedì anche 14.30-18.00.