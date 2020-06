“Riapriamo Moriggia”, la campagna social per denunciare la cattiva gestione

Riceviamo e pubblichiamo

È un’estate infelice per i gallaratesi che, nonostante l’arrivo del primo caldo stagionale, non potranno rinfrescarsi alla piscina di Moriggia, dove anche l’impianto esterno è ancora ad oggi chiuso. Per questo, in attesa di conoscere l’esito del bando esplorativo pubblicato da Amsc, +Gallarate, PD Gallarate e GD del Gallaratese hanno lanciato una campagna social Riapriamo Moriggia per denunciare la malagestione di una struttura che, ancora una volta, ha privato i cittadini di un importante servizio.

Ogni giorno, sulle rispettive pagine social, saranno pubblicati volti di attivisti, simpatizzanti e cittadini che hanno aderito o aderiranno all’iniziativa, per sottolineare l’importanza per tutta la comunità dell’impianto di via Benedetto Croce. I continui rinvii dei necessari interventi di ristrutturazione hanno infatti portato a questa situazione. Manca un vero progetto per la piscina, e il sindaco Andrea Cassani aveva garantito in Consiglio Comunale un guadagno per le casse comunali di 200-240mila euro annui, mentre invece ci troviamo con un debito del gestore di 300mila euro, insieme alla chiusura dell’impianto: oltre il danno, la beffa a scapito di tutti i gallaratesi. Alla fine, qualcuno dovrà rendere conto di tutto ciò.

Gli attivisti di +Gallarate

Partito Democratico Gallarate

Giovani Democratici del Gallaratese