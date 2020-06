Rifiuti nei boschi, il sindaco: “Pigri o abusivi? Vi troveremo con le fototrappole”

«Ancora rifiuti abbandonati. Fa male vedere queste immagini. Pigrizia oppure lavori abusivi? Grazie alle fototrappole lo sapremo». Così commenta il sindaco di Olgiate Olona Gianni Montano sulla pagina facebook della lista Montano sindaco – Paese da vivere l’ennesimo abbandono di rifiuti edili su aree verdi. Un fenomeno che, non appena sono state allentate le misure per il contenimento del Coronavirus, è subito ripreso.

Che siano stati abbandonati per pigrizia o perchè si trattava di lavori abusivi, prosegue Montano «In questo momento particolare tutte e due le opzioni creano danno a chi paga le tasse, a chi lavora rispettando le regole e al nostro territorio in cui il verde viene considerato un polmone da alimentare e accudire. Qualsiasi segnalazione deve essere fatta tempestivamente in Comune (ambiente@comuneolgiateolona.it) o alla Polizia Locale».