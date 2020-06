Riparte la stagione turistica sul Ceresio e sul Verbano

I battelli della flotta di Società Navigazione del Lago di Lugano riprenderanno a solcare le azzurre acque di Ceresio e Verbano (bacino svizzero) da lunedì 8 giugno dopo la lunga sosta imposta dall’emergenza Coronavirus. Con grande entusiasmo prende il via ufficiale una splendida stagione che si è fatta attendere, ma che saprà regalare innumerevoli e splendidi momenti di allegria, spensieratezza e gioia, navigando verso le incantevoli mete dei nostri laghi.

La navigazione sui laghi riprenderà in modo graduale, l’orario attuale è stato ideato secondo uno schema modulare delle corse dei battelli, nel caso in cui fosse necessario regolare il flusso dei passeggeri.

L’attenzione della società SNL e di tutto il personale sarà rivolta al rispetto delle misure di sicurezza del piano di protezione dei trasporti pubblici diramato dalla Confederazione e assolverà a tutte le misure di sicurezza a garanzia della salute dei passeggeri e del personale che dispone di tutti i dispositivi necessari a operare con serenità, oltre che delle adeguate competenze specifiche per garantire, come sempre, un servizio efficiente e sicuro.

La situazione è comunque in costante evoluzione, per questo SNL continuerà a monitorare l’adeguatezza degli orari e dei mezzi, pronti ad intervenire con correttivi in qualsiasi momento e a informare in modo adeguato i passeggeri dei battelli.

Società Navigazione del Lago di Lugano aderisce alla campagna lanciata dall’ Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino #ri-scopriltuoticino – turista a casa tua! Proponendo uno sconto superiore al 50% sulla Carta Giornaliera a CHF 21.- ( invece di CHF 49.-) valida sia sul Lago di Lugano, sia sul Verbano ( bacino svizzero) in vigore dal 6 giugno al 5 luglio 2020 per tutti i residenti in Canton Ticino.

Per informazioni: Società Navigazione del Lago di Lugano, 091 222 11 11 o e-mail marketing@lakelugano.ch