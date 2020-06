Ripartono gli sport di squadra, un’azienda varesina progetta la borraccia personalizzata

Una borraccia personalizzata per ogni giocatore, con uno speciale “clack” per riconoscerla e non confonderla con quella dei propri compagni di squadra.

Galleria fotografica Le borracce personalizzate della Ma.Ro. Snc di Castiglione Olona 4 di 7

In vista della ripartenza degli sport di squadra, dal calcetto alla pallavolo, passando per basket, baseball, softball e tutte le altre attività di gruppo, è nata l’idea della Ma.Ro. Snc di Castiglione Olona.

Il progetto si chiama “La tua borraccia personalizzata con un ‘clack’”: «Nasce dalla necessità di supportare gli operatori sportivi del territorio nell’attuazione delle cosiddette “Linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” varate lo scorso 18 maggio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in un’ottica ecofriendly – spiega Roberto Smania, titolare dell’azienda castiglionese -. Tra le misure adottate il protocollo stabilisce che per prevenire il contagio gli operatori sportivi, che siano atleti o personale di supporto, devono bere da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate».

Ed ecco dunque l’idea nata all’interno della Ma.R0. snc, leader nel campo delle decorazioni nell’ambito cosmetico, che in collaborazione con lo studio grafico 92design ha progettato un pendaglio riconoscitivo personalizzabile da applicare alla borraccia con un semplice “Clack!” brevettato.

«La numerazione e il logo societario verranno apposti sulla borraccia completa di clack secondo le esigenze del cliente, il quale potrà scegliere tra differenti combinazioni di colore borraccia-tappo – spiega Smania -. Ad oggi il prodotto (borraccia + clack) viene fornito in 2 colorazioni a scelta tra giallo perla e bianco perla per la borraccia e in 4 varianti (blu-nero-rosso-giallo) per il tappo».

Le borracce sono realizzate in polietilene con capacità di 750ml e peso di 80gr., il materiale mantiene inalterate le caratteristiche chimico fisiche del liquido nel tempo e non trasmette odori e sapori ai liquidi contenuti. Sono realizzate senza elementi chimici come ftalati, acidi che vengono utilizzati per ammorbidire la plastica e senza BPA, bisfenoli derivati dalla sintesi del policarbonato e dannosi per la salute.

Per chiedere un preventivo, si può contattare MA.RO. SNC all’indirizzo mail clack@marosnc.it, telefono 3351254134 —3351254135. Per informazioni sono disponibili le pagine Facebook e Instagram Theofficial_clack.