Ritrovata in vita a Gavirate la rescaldinese scomparsa

E’ stata ritrovata questa sera, 30 giugno, Nadia Fazzari, la 37enne di Rescaldina scomparsa da casa venerdì 26 giugno.

La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno trovata in discrete condizioni sulla riva del lago dove avrebbe vagato per due giorni. La 37enne è stata portata in codice verde all’ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Varese