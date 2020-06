Sanificazione giornaliera, così riapriranno le aree gioco nei parchi

Da lunedì 15 giugno i bambini potranno tornare a utilizzare scivoli e altalene nei parchi e nei giardini pubblici gestiti da Agesp. Come richiesto dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’assessore al verde Laura Rogora, l’azienda provvederà alla sanificazione dei giochi, oltre che delle panchine e dei cestini, come previsto dalle linee guida del DPCM del 17 maggio.

Il servizio sarà svolto tutti i giorni, prima dell’apertura dei parchi, a partire dalle 5, almeno fino al 30 settembre, mediante attrezzature per atomizzazione di prodotti igienizzanti neutri.

«Si tratta di un’attività molto impegnativa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista organizzativo, visto che le aree gioco in città sono numerose e articolate – commenta l’assessore -, ma con la salute dei bambini non si scherza: riapriamo quindi gli spazi per i giochi dei più piccoli con la certezza di aver ridato alle famiglie una possibilità di divertimento e di svago in tutta sicurezza».