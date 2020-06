Sbanda e finisce in bilico sul torrente, furgone fuori strada a Travedona Monate

A Travedona Monate, nel primo pomeriggio di giovedì 25 giugno, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un furgone.

Intorno alle 15 in via ai Mulini, per cause da accertarsi, il conducente di un furgone ha perso il controllo dei veicolo e dopo aver sfondato le barriere di protezione alla carreggiata è rimasto in bilico su di un torrente.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo ed estratto il conducente preso in cura dal personale sanitario dell’SOS di Travedona Monate, le sue condizioni non sono gravi.

Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo di trasporto, sul posto l’autogru dalla sede di Varese.