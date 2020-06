Schiacciate e difesa, Michieletto è della Futura Volley

La costruzione della nuova Futura Volley Giovani che per il secondo anno consecutivo disputerà la Serie A2 femminile prosegue: al team allenato da Matteo Lucchini si aggiunge oggi la 22enne Francesca Michieletto, schiacciatrice nata a Trento e prelevata dal Cus Torino, altra formazione che milita nel secondo torneo nazionale.

Alta 1,83, specialista anche del beach volley, Michieletto vanta già una solida esperienza in A2 nonostante la giovane età: dopo aver disputato i campionati giovanili nel Bresciano infatti, la neo-biancorossa è tornata in Trentino per disputare la B2 con il VolLei argentario e quindi sbarcare a 18 anni nella serie cadetta con la maglia della Delta informatica. Con la formazione della propria città di origine Francesca ha disputato tre stagioni mettendosi progressivamente sempre più in mostra, contribuendo ad altrettante qualificazioni ai playoff per la promozione. Passata nell’estate 2018 alla Ipag Montecchio, Michieletto ha contribuito alla salvezza della formazione vicentina, poi lasciata per il Cus Torino di coach Chiappafreddo.

Anche lo scorso anno quindi, Michieletto si è messa in luce contribuendo alla qualificazione delle piemontesi alla pool promozione, poi stoppata dall’emergenza sanitaria. Proprio nel primo match stagionale la schiacciatrice regalò uno show ai suoi nuovi tifosi: fu infatti la MVP del match che la Futura perdette in casa contro il Cus Torino anche per mano della 22enne banda trentina, autrice di 17 punti. In totale il nuovo acquisto delle “Cocche” ha messo a segno 239 punti in 21 gare dimostrando però anche solidità in fase difensiva: 61,7% di ricezione positiva. A proposito del già citato beach volley, Michieletto vanta già una medaglia d’oro in una tappa del World Tour insieme a Carolina Ferraris, ottenuta a Sansum in Turchia, oltre a un bronzo vinto agli assoluti 2019 con Michela Lantignotti.

«Tra le squadre che abbiamo affrontato lo scorso anno – spiega Michieletto al momento della firma con la Futura – Busto era quella che come gioco si avvicinava di più a Torino: poche individualità, pochi errori e tantissimo muro-difesa, uno stile da grandi lavoratrici. Sia Futura che Cus, poi, giocavano divertendosi: per questo entrambe le squadre si sono tolte grandi soddisfazioni durante la stagione».