Schiacciate, muri e ricezioni: la Futura si assicura Federica Carletti

Terza schiacciatrice per la Futura Volley 2020-21: dopo la conferma di Serena Zingaro e il recente annuncio di Francesca Michieletto, il reparto a disposizione di coach Matteo Lucchini si infoltisce con l’arrivo di Federica Carletti dalla Ipag Montecchio Maggiore.

Un’atleta giovane ma molto promettente, come è nella filosofia della società della famiglia Forte: vent’anni compiuti il 14 marzo, origini carraresi, alta 1,84, Carletti è stata schierata anche nel ruolo di opposto due stagioni fa con ottimi risultati, prima di tornare a fare la schiacciatrice e risultare altrettanto prolifica.

Nell’ultimo torneo di Serie A2, interrotto dal coronavirus, la nuova giocatrice bustocca è risultata infatti la top scorer della Ipag, formazione che si è fermata a un passo dalla pool promozione. Per Carletti 326 punti a segno (una media di 4,29 a set) ma anche tanto altro come dimostrano le statistiche a muro (47 quelli messi a segno) e anche in ricezione dove ha fatto segnare un 53,7% di positività. Insomma, una giocatrice completa che amplia le possibilità in attacco per la Futura e che ha scelto Busto Arsizio per un’ulteriore crescita all’interno di una carriera già molto promettente.

Carletti ha iniziato a giocare nella Carrarese Volley – la città è la stessa di Maurizia Cacciatori – e a 14 anni è già stata selezionata dalla nazionale pre-juniores, una vetrina che l’ha presto portata a giocare a Piave di San Donà, sorta di farm team giovanile dell’Imoco Conegliano. Con la formazione veneta è stata grande protagonista a livello di tornei giovanili e ha iniziato il percorso senior nella squadra di Serie B, venendo nel contempo convocata in diverse occasioni per i collegiali in maglia azzzurra. Nel 2018 ha vinto anche l’oro alle Olimpiadi Giovanili disputate in Ungheria con la nazionale under 18, contribuendo da protagonista alla promozione di San Donà dalla B2 alla B1. A quel punto la chiamata di Montecchio in A2 dove ha presto guadagnato un posto da schiacciatrice titolare, spostandosi poi in opposto per l’infortunio di Tosi Anahi. Lo scorso anno, come detto, Carletti è tornata nel suo ruolo naturale mettendo a terra palloni in serie per la Ipag: performance che le sono valse la chiamata da Casa Futura.