Sciopero nell’ultimo giorno di scuola: adesione sotto l’1%

Un’adesione sotto l’1%. Stando ai primi dati del Ministero sulla partecipazione allo sciopero indetto dai sindacati confederali della scuola. A incrociare le braccia nell’ultimo giorno di scuola è stato lo 0,5% di docenti e personale ATA. Al momento, però, non si ha una fotografia completa ma relativa al 73% degli istituti.

Sempre secondo i dati raccolti dal Ministero avrebbero aderito allo sciopero meno di 4mila fra insegnanti e Ata.

I sindacati Cgil Cisl e Uil avevano proclamato un’astensione nell’ultimo giorno di scuola per rivendicare più risorse al mondo dell’istruzione: fondi per reclutare personale ma anche per sistemare le sedi spesso vecchie. La richiesta di un piano di rilancio vero e importante dopo la pandemia che ha scoperto la fragilità del sistema.