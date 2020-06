Scivola sulla ferrata a Baveno, la salva il soccorso alpino

Poteva rivelarsi fatale la scivolata di una giovane sulla Ferrata del Picasass a Baveno, nel Verbano Cusio Ossola.

Galleria fotografica Baveno, il Soccorso alpino salva una ragazza 3 di 3

A dare l’allarme alcuni escursionisti che hanno assistito alla scena e che hanno consentito il rapido soccorso della alpinista.

L’incidente montano è avvenuto attorno alle 12 quando sul posto si è portato un elicottero sanitario del 118 con in supporto i tecnici della X° delegazione Valdossola, Stazione di Omegna.

Sul posto erano presenti due volontari del Cnsas che sentito per radio dell’intervento hanno raggiunto l’infortunata in pochi minuti, prestandogli i primi soccorsi in attesa che arrivasse l’eliambulanza (nella foto).

Alla fine la ferita se l’è cavata con alcune contusioni e una frattura ad un ginocchio.

È stata Elitrasportata a Novara.