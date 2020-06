sCOOL, la piattaforma di didattica online presentata al Rotary Club

Per il Rotary Club dell’Alto Verbano l’ultimo conviviale dell’anno è stato all’insegna della didattica online. Mercoledì 17 al ristorante Il Sole di Ranco si è tenuto infatti la cena che ha potuto contare tra gli ospiti Matteo Jamundo e Francesco Ponti di Rainbowhale, autori insieme a Fabrizio Zaninelli del progetto multimediale “sCOOL” (leggi qui l’articolo su sCOOL).

A poco più di due mesi dal suo “lancio” sCOOL, il cui obiettivo è permettere una didattica a distanza per la scuola primaria tramite l’utilizzo di video animati, ha già raggiunto numeri importanti con oltre 200mila visualizzazioni solo sul canale YouTube e quasi 1500 gli iscritti.

Come spiegato da creatori, giovani ragazzi angeresi, la piattaforma, gratuita, è nata per aiutare i più piccoli durante il picco dell’emergenza covid, «quando insegnanti e studenti hanno intrapreso l’avventura della didattica a distanza».

«Crediamo che in un mondo sempre più connesso, i bambini debbano poter trovare in rete contenuti formativi e al tempo stesso divertenti – dichiarano Jamundo e Ponti, relatori della serata -. L’impegno di sCOOL è quello di creare un folto pacchetto di contenuti per la Scuola Primaria, perfetti per essere integrati sia alla didattica tradizionale che a quella a distanza».