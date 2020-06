Scrivania direzionale e arredi ufficio Castellani Shop, il piacere della qualità Made in Italy

Eleganza e funzionalità, la sintesi della perfetta scrivania ufficio direzionale

Smart working. Due parole che ridefiniscono, oggi più che in passato, le regole della produttività. E se gli uffici operativi tendono a svuotarsi e in un futuro potrebbero addirittura sparire, non si può dire altrettanto di quelli direzionali. È qui che manager e amministratori delegati accolgono clienti e partner, oltre a gestire altri impegni di lavoro.

Resta quindi invariata l’esigenza di un arredamento curato e che comunichi autorevolezza, senza rinunciare a funzionalità e resistenza nel corso degli anni. Qualità che dovrebbero emergere in ogni elemento d’arredo, a partire dalla scrivania direzionale, e che si fondono nell’offerta di arredi per uffici direzionali di Castellani Shop.

Di cosa si tratta? Del negozio online di Castellani Srl, azienda toscana che da oltre 60 anni realizza scaffalature metalliche per industria, negozio e magazzino, e arredi per uffici e attività commerciali. La proposta si distingue per la cura delle lavorazioni, l’impiego di materiali nazionali e uno spiccato orientamento al rispetto della tipicità della produzione.

Castellani Srl si fregia inoltre della certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale), attestazione di un processo produttivo italiano al 100%. Dalla progettazione alla fase realizzativa, avviene tutto nelle sedi aziendali, osservando le normative in materia di qualità e sicurezza.

Scrivanie direzionali Castellani Shop, tanti modelli per ogni stile di arredamento

La sezione di Castellani Shop dedicata alle scrivanie per uffici direzionali presenta decine di modelli resistenti, ergonomici e funzionali. L’ideale per lavorare nel massimo comfort.

Altra prerogativa di ogni scrivania direzionale firmata Castellani è l’eleganza. In catalogo ci sono modelli dal design classico e moderno, con struttura in metallo e piano in vetro o legno. Quanto a soluzioni cromatiche, le tante sfumature del legno (dal rovere al noce) s’adattano ad ogni stile di arredamento.

Ma la proposta di arredi per uffici direzionali non si limita alle scrivanie. Comprende sedute ergonomiche, tavoli riunione, mobili e cassettiere da ufficio, con soluzioni per ogni budget. Due le collezioni di riferimento: “ECO” e “OFFICE”, accomunate da design accattivanti e materiali selezionati.

Il cliente può contare sul supporto di un servizio di assistenza qualificato e pronto a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni (0587 748052). E anche sull’affidabilità di un rivenditore che si impegna nel rispetto delle buone prassi online, come dimostra il Sigillo Netcomm, rilasciato dal Consorzio del Commercio Digitale Italiano.

Per i pagamenti sono messi a disposizione solo metodi sicuri (carta di credito, bonifico bancario, PayPal) e la spedizione è gratuita per ordini oltre 500 euro (+ IVA).