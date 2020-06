Come una segnalazione può bloccare la corruzione, la storia di Andrea Franzoso

Cinque incontri on-line su temi che riguardano l’integrità, la trasparenza e naturalmente la lotta alla corruzione negli appalti: è Integrity Lab, l’iniziativa di Transparency Italia, organizzazione che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione in ogni settore e ambito, per sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare gli operatori economici ad applicare principi etici condivisi.

A partire dal 3 giugno alle 18, ogni martedì e giovedì quattro chiacchiere online con esperti del settore che raccontano le loro esperienze, per capire come ognuno di noi può intervenire ed essere partecipe della cosa pubblica.

Tra i temi in programma, martedì 16 giugno alle 18, si parlerà di open data con Andrea Borruso, presidente di OnData e Riccardo Saporiti, giornalista freelance che collabora con Infodata – Il Sole24Ore, Wired e VareseNews.

Nella puntata del 9 giugno si è parlato di whistleblowing, con Andrea Franzoso whistleblower di FNM e scrittore che ha dialogato con l’esperto di Transparency International Italia di queste tematiche, il varesino Giorgio Fraschini: hanno parlato di come la tutela dei whistleblower sia fondamentale per la prevenzione dei reati di corruzione, portando la testimonianza di Andrea Franzoso, ex dipendente di FNM, che provò a segnalare internamente e poi denunciò gravi irregolarità commesse dall’ex presidente dell’ente Norberto Achille, poi condannato per peculato e truffa. In seguito alla denuncia, Franzoso fu pesantemente demansionato e fu costretto a lasciare il posto di lavoro. Dopo alcuni anni, non rimpiange la sua scelta, che ha raccontato anche in un libro, #Disobbediente!.

