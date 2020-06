“Senza finanziamenti il nostro Del Ponte rimarrà non concluso”

“Gentilissimo Governatore avv. Attilio Fontana”.

Finita l’emergenza sanitaria, mentre gli ospedali riaprono gradualmente, la presidente della Fondazione Il Ponte del Sorriso scrive al Presidente di regione Lombardia Attilio Fontana per chiedere di completare l’ospedale dei bambini di Varese.

« A Varese c’è un ponte. .. Un ponte che la speranza di essere un orgoglio lombardo ce l’aveva, ma è rimasta più e più volte delusa da una politica che oggi urla tanto contro la burocrazia, ma che nella burocrazia ha fatto e sta facendo affondare le aspettative dei piccoli pazienti, mamme, donne e di tutto il territorio».

Crivellaro ripercorre le diverse tappe del progetto pensato durante gli stati generali del 2006, poi ribadito nell’edizione del 2008, e poi avviato anche grazi agli stessi sforzi della Fondazione Il Ponte del Sorriso che ne pagò la progettazione preliminare e definitiva oltre ad aver donato negli anni apparecchiature, arredi, accoglienza e progetti vari.

« Fin dall’inizio era prevista una terza fase di ristrutturazione che la Regione Lombardia, ahimè, non ha mai finanziato, nonostante mille promesse, mille dichiarazioni d’intenti e tre impegni vincolanti di giunta, per ben due volte durante il suo mandato, negli ultimi due anni.

Mancano gli spazi per servizi essenziali come ambulatori, studi medici, aule per la formazione del personale, per attività sanitarie già esistenti e penalizzate da ambienti angusti ed inadeguati, per accorpare tutto ciò che ancora è sparso in altri edifici fuori dal Del Ponte. Non c’è nemmeno una hall/punto informazioni degna di questo nome. La mensa del personale è rimasta quel container che avrebbe dovuto essere provvisorio e che, invece, occupa da tanti anni la piazzola davanti alla villa protetta dai beni ambientali, rendendo tutto molto degradante. Per l’ennesima estate mamme che partoriscono e mamme con gravidanze a rischio non potranno contare sull’aria condizionata. Il nuovo padiglione Michelangelo è stato costruito praticamente appoggiato al fatiscente ottagono, in deroga fino al suo abbattimento, chiudendo letteralmente le finestre e ogni scorcio di luce alla Neuropsichiatria Infantile, creando una visione da shining a ragazzi già psicologicamente fragili. La lista è molto più lunga ma mi fermo qui.

Adesso si procede mettendo una pezza di qua e un’altra di là, ma lei capisce che senza i finanziamenti necessari il nostro ponte rimarrà sempre incompleto, non concluso … senza speranza».

Nel novembre scorso, il terzo lotto era stato annoverato di diritto tra i progetti emblematici del 2020. Un impegno rimasto bloccato dall’emergenza sanitaria