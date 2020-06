Sessanta passi nell’arte a Castiglione Olona: un libro di pensieri positivi

l Museo della Collegiata è lieto di annunciare che è stato pubblicato il libro “60 passi nell’arte a Castiglione Olona – Appunti di bellezza per tempi difficili“.

A un mese dalla fine della rubrica che ha animato sui social la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, è stato editato un volume che, in elegante veste grafica full color, riunisce i 60 (+1) pensieri con immagini che hanno voluto vestire di bellezza i difficili giorni di una quarantena prolungata (pp. 128, Grossi Edizioni).

Autrice dei testi è Laura Marazzi, conservatrice del Museo. Tra le fotografie, che a tutta pagina accompagnano ogni passo, spiccano i numerosi scatti d’autore di Franco Canziani, cantore per immagini di Castiglione Olona.

La pubblicazione è stata promossa dalla Parrocchia Beata Vergine del Rosario, grazie alla sensibilità e cultura di persone generose, prima fra tutti la castiglionese Elena Lucioni.

Nell’introduzione al libro l’autrice Laura Marazzi chiarisce l’intento che ha animato la sua scrittura. «Quando ho iniziato la rubrica #pensieripositivi non immaginavo che si sarebbe protratta per sessanta giorni (più uno). Quello che leggerete è un libro nato passo dopo passo, con in mano la sola bussola del desiderio di mostrare come bellezza e parole possano sostenere anche i cammini più incerti. (…) I pensieri (…) mantengono la freschezza di appunti che aiutano ad osservare da vicino celebri capolavori, come il Battistero con gli affreschi di Masolino in cui tante volte potremo entrare, e particolari più nascosti e forse per questo ancora più belli da scoprire, come alcuni oggetti del Museo, da poco restaurati. Un aiuto per avvicinarsi allo straordinario crogiolo d’arte, storia e pensiero che è Castiglione Olona, e nel contempo un modo per concretizzare l’idea che il nostro patrimonio culturale è fatto di pietre, colori, poesie, ma anche di persone: non solo gli autori che ci hanno prestato il loro ingegno e la loro sensibilità, ma anche tutti coloro che, respirando questi passi d’arte e letteratura, manterranno viva – concretamente e idealmente – la ricchezza che ci è stata consegnata».

Nella prefazione al volume il parroco don Ambrogio Cortesi conia invece il termine Esacontamerone (letteralmente “60 giorni”), fondendo il Decamerone di Boccaccio, che riunisce i racconti di dieci giovani isolati in campagna per sfuggire alla peste nera, e l’Esamerone, opera in cui sant’Ambrogio commenta i sei giorni della creazione.

Scrive don Cortesi: «La rubrica #pensieripositivi ha preso inizio il giorno 17 marzo 2020, nel pieno del picco italiano della diffusione del virus. Ogni giorno un’immagine del patrimonio culturale di Castiglione Olona è stata accompagnata da una citazione letteraria e da una riflessione dell’autrice, in base a un termine guida evocativo. L’iniziativa si è sviluppata per due mesi ed ha raccolto, via via in misura maggiore, attenzione, interesse e riscontri da tantissime persone».

Due linee principali hanno guidato l’autrice nello scrivere il volume: far conoscere o riscoprire dettagli artistici della nostra cittadina che oggi, in piena epidemia, ritrovano il valore che avevano in origine, come, per esempio, le immagini di santi invocati lungamente contro le antiche pesti e offrire una positività primaverile in un tempo quaresimale: donare, cioè, uno sguardo meravigliato e riconoscente, sostenere le persone, curare le ferite dell’animo, creare spazi spirituali “rinascimentali”.

Il testo stampato è uscito dalle rotative il 16 giugno, giorno anniversario della nascita, a Certaldo, di Giovanni Boccaccio. Per tutta l’estate il libro sarà disponibile presso la biglietteria del Complesso della Collegiata al prezzo promozionale di 10 euro per i visitatori del Museo.

Sarà poi presto possibile l’acquisto del volume cartaceo dal sito dell’editore, mentre è in preparazione l’ebook.

60 PASSI NELL’ARTE A CASTIGLIONE OLONA

Appunti di bellezza per tempi difficili



