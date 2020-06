I Seveso Casino Palace lanciano “Operazione virtus”, la compilation solidale antivirus

Rock, hip hop, cantautorato, reggae, trap, EDM, ma anche brani eseguiti al pianoforte e “elettronica pesante” insieme per Operazione Virtus, la compilation a scopo benefico disponibile sul sito Bandcamp.com.

Una operazione nata da un’idea della giovane rock band milanese Seveso Casino Palace, divenuti famosi con XFactor. In meno di un mese dal suo lancio sono stati raccolti oltre 562€, cifra in continua crescita, che sarà devoluta interamente all’Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle zone più duramente colpite dal virus.

«Nasce dalla volontà collettiva di non rimanere inerti» spiegano i Seveso Casino Palace. «Seguendo l’esempio della 2004sgrang abbiamo pensato che realizzare una compilation a scopo benefico fosse il modo perfetto per coniugare la nostra voglia di fare musica e la volontà di dare una mano a chi è più sfortunato, in un momento quanto mai delicato».

«L’entusiasmo per il progetto si è propagato a macchia d’olio e, dopo pochissimi giorni, gli artisti che avevano abbracciato con entusiasmo la nostra causa erano più di 50. Oggi siamo più di 70 e le richieste di adesione al progetto continuano ad arrivare» continuano Silvia Ansaldi (20 anni, voce), Gianluca Vergani (24 anni, lead guitar), Salvatore Falzone (26 anni, basso), Fabiana Lauro (22 anni, tastiere) e Alessandro D’amico (24 anni, batteria)

Questi gli artisti coinvolti nella compilation (in ordine alfabetico) che, quando possibile, non hanno esitato a mettere a disposizione un loro brano inedito:

1$Olo, 4ther Muckers, 60famous, 60 Elton, All Beck’s, Alessandro Casol, Angela Iris, Adam, Axy, Ben Romano, Beppe Bornaghi, Biggaspano, Bmo, Bowland, Cheazy X, Cherrybee, Crono, Cucina Sonora, Davide Alfieri, Digitalis Purpurea, Dogma, Domenicosenzamimmo, Drope, Drunken Unicorns, Eclettica Opium, Emanuele Bertelli, Erika Ietro, Frandi, Federico Oliverio, Francesco Sbraccia, Fvtvr, Gabriele Esposito, Giada, Gli Amanti, Highfive, Icastico, In The Loop, Inquietude, Ippolito Panariello, Jana’s, Joachim Steiner, Kafka Sui Pattini, Karma, Koltre, La Plomb, Lemonju:Ce, Lomio, Ludovica Caniglia, Lucy Hate, Macchianera, Marla Green, Marta Frigo, Mille, Millenium Bug, Nen, Niah Steiner, Ombra, Pac, Paolo Agrati, Paolo Fornasier, Pito Roccia, Pryson, Quest, Repro, Rolling Carpets, Rossana Falzanaro, Rootical Foundation, Seveso Casino Palace, Shadow Zen Gang, Sherol Dos Santos, Sluttymama, Stalf, The Young Nope, The Shak & Speares, Trauma, Tribunale Obhal, Vannino, Vasco Viola, Veronal, Viper, Vush, Wave.D, Willc, Zero Gradi, Zoizi.

Tutte le grafiche per il progetto, invece, sono state curate da Alice Romanelli e Alessandro D’Amico.

È possibile acquistare la compilation qui, con offerta libera a partire da 5€