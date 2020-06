Il sindaco Ballardin: “Nessun caso Covid-19 a Brenta”

I conti sui casi di Covid-19 non tornano, a Brenta. Cinque secondo i dati di Regione Lombardia, nessuno secondo i dati comunicati da Ats (articolazione locale della stessa Regione) al Comune.

«Da ATS risultano zero casi a Brenta» dice Gianpietro Ballardin sindaco del paese. «È vero: avevamo alcuni casi, ma oggi non ce ne sono e non ci sono neppure persone in quarantena».

Non è una novità, la discrepanza tra dati che dovrebbero essere, di per sé, tutti ufficiali: a distanza di mesi dall’avvio dell’emergenza il sistema di trasmissione delle informazioni è ancora farraginoso. E certo le informazioni poco chiare creano anche qualche problema agli stessi sindaci (è successo in più di un paese o città) che devono rispondere alle richieste dei cittadini.