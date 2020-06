Investito un 79enne a Luino, allertato anche l’elisoccorso

La macchina dei soccorsi si è messa in moto alle 10 di venerdì 5 giugno per prestare aiuto ad una persona coinvolta in un incidente stradale. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un investimento avvenuto tra via della Vittoria (la strada che da Luino conduce a Maccagno costeggiando il lago) e via Sbarra.

Nell’immediato sono state allertate un’ambulanza, l’automedica e anche l’elisoccorso decollato da Como. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di 79 anni soccorso in codice giallo.