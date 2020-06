Il sorriso dei bambini sull’altalena ricorderà lo zio Mimi a Lavena Ponte Tresa

E’ stata inaugurata oggi al parco giochi di Lavena, una nuova altalena donata alla cittadinanza dai familiari di Michele Caggiano, un cittadino di Lavena Ponte Tresa scomparso alcuni mesi fa all’età di 50 anni per un malore improvviso.

«Grazie all’altruismo della famiglia e alla generosità di molti cittadini, oggi al parco giochi di Lavena abbiamo posizionato questo nuovo gioco – scrive il sindaco Massimo Mastromarino – La vita non muore e il tuo ricordo resterà vivo tra le risa gioiose dei nostri bambini».

Anche l’assessore alla cultura Valentina Boniotto ha ringraziato la famiglia.

I familiari di Michele Caggiano hanno voluto apporre una targa in ricordo del loro caro, dedicata ai bambini: “Come se foste tra le mie braccia, per farvi volare alto. In ricordo di zio Mimi”.