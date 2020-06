Sottopasso di Sant’Anna, terreno contaminato dall’amianto. Via alla bonifica

Via il bosco, ecco l’amianto. Prime difficoltà nel cantiere per la realizzazione del sottopasso di Sant’Anna dove si rende necessario un approfondimento sulla situazione del terreno tra la linea ferroviaria di Rfi e il Sempione per la possibile presenza di amianto.

Dagli accertamenti eseguiti con indagini, campionamenti e analisi di laboratorio effettuate dalla società Idrogea Servizi, a partire dal 28 maggio, nell’area boschiva parte integrante del cantiere e dal successivo sopralluogo sulla medesima area, effettuato lo scorso 3 giugno, nel corso del quale è intervenuto anche un rappresentante della Provincia di Varese, si è resa evidente e condivisa la necessità di effettuare ulteriori accertamenti per addivenire alla classificazione dei materiali rivenuti attraverso dei campionamenti puntuali nell’area con l’obiettivo di determinare la presenza di “amianto” nel terreno, e classificare il materiale di rifiuto attribuendogli l’idoneo CER e procedere successivamente allo smaltimento dello stesso.

Per l’esecuzione delle ulteriori attività e accertamenti necessari, l’amministrazione ha ritenuto opportuno affidare l’approfondimento alla stessa società per una cifra che si aggira intorno ai 28 mila euro. Il problema economicamente più pesante sarà quello legato allo smaltimento delle terre contaminate: «Al momento, però, non possiamo quantificare quel costo perchè bisogna capire le quantità – spiega il sindaco Antonelli che ha anche la delega dei lavori pubblici -. Si tratta di rifiuti abbandonati dai soliti incivili che si sono liberati di tetti in eternit gettandoli nelle aree verdi più nascoste».