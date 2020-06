Pallanuoto Sport Management: tante novità ma la sede rimane Busto Arsizio

La stagione della pallanuoto si è interrotta all’improvviso per colpa del Coronavirus. Si ripartirà in autunno con una nuova stagione, che per il Banco Bpm Sport Management vedrà diversi cambiamenti.

La base sarà ancora Busto Arsizio; notizia importante perché non era così scontata la conferma della piazza da parte della società. E al timone della parte tecnica della squadra, in qualità di direttore generale, ci sarà ancora Gianni Averaimo, che avrà il compito di costruire una squadra giovane, con diverse leve provenienti dalla settore giovanile Sport Management, strizzando anche l’occhio a qualche interessante prospetto estero.

Dopo la separazione con coach Marco Baldineti dopo sette anni, ci sarà anche da scegliere un nuovo capo allenatore. Possibile, anche per questo ruolo delicato, che si possa aprire una pista oltre confine, verso i Balcani.

Sarà quindi ricca di novità la prossima stagione per il Banco Bpm, ma le Piscine Manara saranno ancora cornice di una compagine di mastini rinnovata.

A proposito dell’impianto bustocco, a breve riaprirà anche la piscina a 25 metri interna, così da poter permettere agli atleti agonisti di allenarsi.