Idrocarburi nel Margorabbia, si lavora a Cunardo e Germignaga per contenere i danni

L’allarme è scattato nella mattina di giovedì 11 giugno quando sono state notate delle chiazze oleose nel torrente Margorabbia a Cunardo.

Intorno alle 9 i tecnici di un bacino artificiale hanno riscontrato la presenza di idrocarburi presso uno sbarramento e hanno lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra di vigili del fuoco dal distaccamento di Luino.

Interessata la Provincia di Varese e l’Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) è giunta in loco un’azienda specializzata per porre dei salsicciotti assorbenti, un primo sbarramento è stato posizionato nel comune di Cunardo, un secondo è in allestimento nei pressi dell’immissione del torrente Margorabbia al fiume Tresa a Germignaga. I vigili del fuoco stanno collaborato alle operazioni.