Temporali forti in arrivo, allerta dalle 15

Sul Nord Italia è previsto un flusso in quota occidentale, via via più caldo. A partire dal pomeriggio/sera di oggi 26/06 e fino alle prime ore di domani 27/06, saranno possibili rovesci o temporali da isolati a sparsi sulle Alpi, dove saranno possibili isolati fenomeni di forte intensità, e (con probabilità più bassa) sulle Prealpi. Sulla Pianura la probabilità di fenomeni è molto bassa; la possibilità di fenomeni temporaleschi sarà eventualmente limitata ai settori occidentali.

Proprio in base a questa previsione la Protezione Civile Regionale ha emesso un’allerta per il rischio di temporali forti. Il livello di criticità è di colore giallo, quindi valutato come ordinario, ed è esteso a tutta la fascia alpina e prealpina, Varesotto incluso.

Domenica 28/06 previsto un flusso occidentale in intensificazione in giornata, per la discesa dal Nord Europa di una vasta e fredda depressione che nel corso della giornata interesserà marginalmente anche l’arco alpino.

Dal pomeriggio/sera possibili rovesci o temporali sparsi sulle Alpi, isolati sulle Prealpi; secondo gli attuali scenari di previsione, saranno possibili fenomeni anche di forte intensità (la previsione sarà comunque rivalutata dal Centro funzionale nella mattina di domani 27/06).