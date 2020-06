Terminati i lavori allo stadio dell’atletica di Busto Arsizio, ora è pronto per i campioni

Lo stadio dell’atletica Angelo Borri potrà essere finalmente omologato dalla Fidal per le competizioni ufficiali. Sono, infatti, giunti al termine i lavori per il rifacimento della pista di atletica, del campo e della copertura della tribuna nell’impianto di via Speranza a Sacconago.

A presentare i lavori, questo pomeriggio, l’assessore allo Sport Laura Rogora insieme al sindaco Emanuele Antonelli e a Vittoria Fontana, atleta gallaratese in forza ai Carabinieri, specialista dei 100 metri ormai prossima alla ripresa dell’attività agonistica che culminerà con i campionati assoluti che si terranno a Padova e che, si spera, le apriranno la strada verso le Olimpiadi di Tokyo.

«L’intervento è costato 850 mila euro e ci ha permesso di rimettere a nuovo una pista ormai usurata dal tempo e che non poteva essere omologata per vari motivi – spiega il sindaco Antonelli – . Ora arriveranno i tecnici che provvederanno a rendere il nostro impianto teatro di manifestazioni importanti». Il sindaco promette un’inaugurazione in grande stile e ha già invitato la giovane atleta gallaratese che si è complimentata per la qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione del nuovo ovale.

L’assessore Rogora spiega gli interventi eseguiti: «La pista è stata fresata e rifatta completamente con vari strati di materiali tecnici fino all’ultimo, di colore blu perchè permette una maggiore durata nel tempo – spiega – si è poi intervenuti sulla fossa siepi, è stata eliminata la staccionata esterna, realizzato l’ingresso disabili, si è intervenuti sulla struttura portante e sulla copertura in legno lamellare, il campo in erba è stato sistemato e a breve verrà posizionato l’ultimo elemento che è la gabbia per i lanci».

Una volta terminati i lavori si procederà a ripulire l’area dalle erbacce, cresciute durante i liunghi mesi di lockdown, e alla pulizia e sanificazione di tutta l’area. A quel punto gli atleti potranno tornare a calcare la pista in attesa di qualche evento sportivo di rilievo che dia lustro alla città.