Terziroli: “La cultura contribuisce a superare la crisi”

Ha ragione Richard Thurnwald, antropologo e sociologo, nato a Vienna il 1869 e morto a Berlino il 1954.

Fu importante docente, famoso per gli studi comparativi delle e tra le istituzioni sociali. Fece ricerche in Melanesia e Micronesia. Nel 1948 pubblicò “Struttura e significato della cultura popolare”.

Di solito la cultura viene distinta in due grandi settori: la cultura materiale e quella immateriale.

In questo stato di crisi, che dura da mesi, le autorità e noi stessi ci siamo preoccupati tantissimo della “attrezzatura tecnica” della società in senso lato per rispondere alla emergenza.

Ed ecco la sostanza del mio ragionamento:

In tutti i tempi della storia in cui si sono verificate tragedie ha avuto una grande importanza la cultura non materiale: essa è legata alle convinzioni religiose, ai miti, alle leggende, a volte anche alle ideologie miranti ad una maggiore giustizia tra le classi sociali.

Lo studioso afferma proprio l’elemento interessante. La cultura del presente contiene sempre elementi che hanno avuto validità in tempi molto diversi e lontani.

Giuseppe Terziroli, presidente di “Prospettive Culturali per Varese”