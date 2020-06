Tradate: “Grazie alla tecnologia ho accompagnato i miei ragazzi alla maturità”

All’esame di maturità 2020, oltre a tutte le complicazioni per i gli studenti, si è aggiunta una difficoltà per i docenti in particolari condizioni di fragilità, i quali, per l’età non più giovanissima o per patologie pregresse, potevano essere particolarmente a rischio contagio e dunque potevano essere esonerati dalla partecipazione in presenza.

«Una facoltà a tutela della nostra salute – racconta la professoressa Candelora Sergi, insegnante di scienze al Liceo Curie di Tradate – ma per me sarebbe stato un grande dispiacere non poter partecipare. Seguo i ragazzi che quest’anno affrontano questo anomalo esame di Stato fin dalla prima, e non volevo perdermi la loro maturità».

Così il Liceo Curie si è attrezzato con gli strumenti digitali per garantire la partecipazione a distanza della professoressa Sergi che ha voluto essere vicina ai suoi studenti delle classi quinte CF e DF in questo importante momento della loro vita: «E’ stata sicuramente una situazione particolare, ma mi sono trovata bene e ho potuto seguire i loro colloqui senza difficoltà».

«Devo ringraziare la scuola e mi piace anche sottolineare come da questa situazione critica indotta dall’emergenza sanitaria sia emersa la grande capacità di adattamento di docenti e studenti – conclude la docente – Per me anche un modo che arrivare alla fine senza lasciare nulla in sospeso, dal momento che questo era il mio ultimo anno di lavoro».