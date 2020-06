Tre speleologi dispersi in una grotta al Pian del Tivano

(Foto tratta dal sito del FAI)

Squadre del soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri stanno cercando tre speleologi di cui non si hanno notizie da ieri. Erano partiti in comitiva con altri tre ieri mattina per esplorare una grotta al Pian del Tivano nel Comasco. Si tratta di un pianoro carsico posto a circa 1000 m di quota .

Questa mattina è scattato l’allarme: in superficie sono ritornati solo tre speleologi della comitiva.