Trecento mila euro dal Governo per le piste ciclabili a Busto Arsizio:”Pronto un piano da 37 km”

E’ notizia di oggi il via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stanzia 132,7 milioni di euro da destinare alla progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Il provvedimento, in linea con il Decreto Rilancio che introduce gli incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini e prevede alcune modifiche al Codice della Strada attuate anche a mitigazione dei rischi legati all’emergenza sanitaria, attribuisce le risorse ai Comuni e alle Città Metropolitane la cui popolazione residente sia superiore ai 50.000 abitanti.

Al Comune di Busto Arsizio spetteranno 296.705 euro suddivisi in 111.216 nell’anno 2020 e 185.489 euro nell’anno 2021. «Un’ottima notizia – commenta l’assessore al Bilancio e Attrazione risorse Paola Magugliani – questo trasferimento dallo Stato arriva proprio nel momento in cui l’Amministrazione si sta impegnando per lo sviluppo della mobilità dolce. Queste risorse permetteranno di rendere concreti i progetti su cui stanno già lavorando gli assessori all’Ambiente, Laura Rogora, e alla Sicurezza, Max Rogora, in sinergia con l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato dal sindaco Emanuele Antonelli».

«Proprio ieri ho presentato in commissione l’ambizioso piano delle piste ciclabili progettato nei giorni del lockdown, nei momenti in cui appariva evidente che la nostra idea di normalità non avrebbe resistito alla pandemia e avremmo dovuto prendere decisioni che apparivano fino ad allora non percorribili – aggiunge l’assessore Laura Rogora -. Questi fondi contribuiranno alla realizzazione del piano che avverrà a step e si snoderà per ben 37 chilometri con tutti i requisiti di sicurezza».