Trecento pasti al giorno per la Mensa di via Luini a Varese

La pandemia non ha fermato il lavoro, quotidiano e socialmente fondamentale, della Mensa di via Bernardino Luini a Varese.

Sono tante le attività commerciali che supportano il progetto “Porte aperte” che da anni offre una cena alle persone che ne fanno richiesta.

E il numero non è calato con il Coronavirus: se prima le richieste giornaliere erano 350, nel periodo di lockdown i volontari hanno servito quotidianamente non meno di 270 persone. Misure di protezioni, servizio veloce all’interno del cortiletto dello stabile, ma la stessa volontà di servire i meno fortunati

Un primo, un secondo, frutta, un dolcetto, ma anche materiali di prima necessità per chi ne fa richiesta.

Il contributo offerto dal Tigros di Malnate è di circa tre spese alla settimana. Un supporto importante per un’opera caritatevole che soprattutto in un momento delicato come quello della pandemia ha aiutato molte persone bisognose.