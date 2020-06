Un anno di amministrazione, il sindaco di Casalzuigno “tira le somme”

Dopo un anno di amministrazione comunale il sindaco Danilo De Rocchi “tira le somme” e lo fa con alcune pagine informative rivolte ai cittadini.

L’emergenza Covid19 infatti, non permette di organizzare attività pubbliche o assemblee, così il sindaco ha deciso di riassumere quanto è stato fatto dallo scorso maggio ad oggi sulle pagine de “Il Comune di Casalzuigno informa”.

Un riassunto punto per punto con le principali iniziative portate avanti dall’amministrazione.

Dalla gestione quotidiana fino a progetti più ampi come, ad esempio, l’accordo per la realizzazione del progetto relativo al collegamento della pista ciclabile nel tratto Cuveglio-Cuvio-Casalzuigno-Brenta – Gemonio, la sistemazione del Parco di Via Libertà e del campo da basket, la stipula di una nuova Convenzione sovracomunale per la gestione del Poliambulatorio comunale di Cuveglio e altro.

Tra le pagine anche un ricordo di Don Mario Munaretto, tragicamente scomparso nel mese di aprile.

Giornalino Comunale di Casalzuigno 2020