Un biglietto per ringraziare il “ragazzo che lavora nei cimiteri”

Un biglietto lasciato su una porta e indirizzato “al ragazzo che lavora nei cimiteri” per ringraziarlo di tutto quello che fa.

Alessio, il giardiniere della Laveno Mombello Srl, deve essere rimasto davvero sorpreso quando è arrivato sul posto di lavoro e ha trovato un messaggio indirizzato a lui e firmato da Marta, Eleonora e Giulia. “Grazie per tutto, grazie per come tieni puliti i cimiteri. Grazie per ogni cosa, grazie per esserci sempre”, scrivono le tre donne.

Per ricambiare del pensiero Alessio ha pubblicato un messaggio sul gruppo facebook “Sei di Laveno Mombello se”, cercando di rintracciare le mittenti. Ecco cosa ha scritto: “…non so chi mi ha scritto questa lettera, volevo ringraziarle a mio nome” e continua, “sono rimasto davvero lusingato e onorato, nel ricevere dei complimenti scritti”. Alessio aggiunge un ringraziamento per coloro che gli offrono il caffè e conclude “Finché sarà nelle mie possibilità continuerò a fare ciò che faccio, con impegno, ordine e diligenza”.