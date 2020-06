Un carrello solidale per i ragazzi della comunità Dianova di Garbagnate Milanese

Un carrello solidale per i ragazzi della comunità Dianova, realtà che opera in tutta Italia, con sede principale a Garbagnate Milanese.

Dianova Onlus è una realtà che da oltre trent’anni si occupa del problema della dipendenza da sostanze, droga e alcol, con l’obiettivo di aiutare tanti ragazzi con alle spalle storie di sofferenza e disagio a ritrovare il loro spazio nella nostra società.

L’azione di Dianova si sviluppa principalmente nelle sue cinque comunità terapeutiche presenti sul territorio nazionale, che si occupano dei ragazzi tossicodipendenti in regime residenziale e che possono ospitare complessivamente fino a circa 170 persone. La sede principale è a Garbagnate, dove la struttura accoglie al momento circa 30 ragazzi.

Dianova ha un accordo con Tigros costante durante l’anno, con donazioni di alimenti a lunga conservazione che vengono costantemente destinate alle comunità. Durante il periodo Covid, Tigros ha identificato la comunità di Dianova come realtà a cui far pervenire donazioni di prodotti in eccesso o raccolti grazie al carrello solidale.

Il punto vendita di Caronno Pertusella è stato il supermercato di riferimento per la sede di Garbagnate Milanese: il carrello è stato ritirato ogni due giorni dagli operatori, che hanno raccolto con tanta gratitudine le donazioni fatte in favore dei ragazzi della comunità, dai cittadini e dal supermercato stesso.

Dall’inizio dell’emergenza, le cinque comunità terapeutiche hanno chiuso gli ingressi continuando a seguire gli utenti esterni, in procinto di entrare nelle comunità, tramite videochiamate e contatti virtuali. Le attività tra le varie strutture sono proseguite, ma con alcune restrizioni: sono state sospese sia le uscite, sia le attività che prevedevano ingressi di figure autorevoli esterne. Tantissimi i contatti mantenuti con i familiari, con un numero di videochiamate aumentato per mettere i ragazzi nelle condizioni di mantenere i contatti con le proprie famiglie. Dopo circa 2 mesi, con la fine del lockdown tutte le comunità si stanno attrezzando per riaprire i battenti ed accogliere nuove persone. Con lo scoppio della pandemia, Dianova ha lanciato una raccolta fondi per sostener l’acquisto di DPI (mascherine, guanti, gel disinfettanti e camici monouso). Una campagna grazie alla quale la comunità ha raccolto oltre 6000 euro, ma le necessità sono continue e le donazioni restano aperte. Chiunque volesse aderire alla raccolta fondi, può farlo cliccando al seguente link: https://www.retedeldono.it/it/progetti/dianova/teniamo-fuori-covid19-dalle-comunit%C3%A0?fbclid=IwAR37aTZpwn9efB8CAMY2jyqnwe_1Kq4J7KGVIzZuYVIRxSa1LP0lb53hfsY