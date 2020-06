Un flash mob in piazza Repubblica contro il razzismo, in nome di George Floyd

Il movimento Ubuntu invita i cittadini domenica 14 Giugno in Piazza Repubblica a Varese alle 15, per unirsi a loro per un flash mob innovativo, nel rispetto del distanziamento fisico, “un tornado d’umanità“ che spazzi via il razzismo, le ingiustizie, la discriminazione.

«Se anche tu credi che sia ora di dare luce a una nuova umanità, più rispettosa dell’uomo e dell’ambiente – spiega la nota del movimento – Unisciti all’onda di protesta partita dagli Stati Uniti a seguito della morte di George Floyd, per gridare uniti: giustizia e Uguaglianza»