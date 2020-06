Un gruppo affiatato di Luino e dintorni al servizio degli altri, “siamo i nonni del carrello“

«Il nostro lavoro non è solo quello di consegnare un pacco. C’è dell’altro. C’è di più, c’è quella relazione che si crea fra di noi volontari alcuni, come me in Croce Rossa da più di trent’anni. Ma soprattutto c’è il grande feeling che si crea con le tante famiglie che in questo periodo hanno bisogno di aiuto».

Famiglie con quattro, anche 6 figli e componenti che sfiorano la decina di persone, magari con anziani a carico e su cui la crisi sanitaria è diventata anche economica.

Al loro fianco c’è il gruppo dove lavora Maria Angela Rigon della Croce Rossa Italiana di Luino che partecipa alla raccolta del “carrello solidale“.

In tutto sono una ventina di comuni nei quali avviene la distribuzione di quanto viene acquistato nei supermercati e poi lasciato nel carrello a disposizione di chi fatica ad arrivare a fine mese: uno di questi punti vendita è il Tigros di Luino.

«I prodotti vengono portati nel nostro magazzino di Cadegliano Viconago e qui il mercoledì e il venerdì vengono preparati mentre il lunedì e il giovedì vengono distribuiti a domicilio».

Il criterio con cui vengono smistati i pacchi riguarda le famiglie con soglie di “Isee“ – l’indicatore della situazione economica equivalente – molto basso (in alcuni casi che rasenta lo zero) che ricevono pacchi alimentari anche a seconda della composizione del nucleo famigliare a seconda della presenza o meno di bambini o di anziani.

«I volontari che gravitano attorno a questo progetto sono una dozzina abbondante e le famiglie che vengono aiutate sono circa 125, nel complesso circa 370 persone», spiega Maria Angela.

Questi sono i Comuni in cui questi volontari operano grazie al progetto cel carrello solidale: Luino, Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago, Marchirolo, Cunardo, Valganna, Bedero Valcuvia, Rancio Valcuvia, Germignaga, Porto Valtravaglia, Castelveccana, Agra, Dumenza, Cremenaga, Brissago Valtravaglia, Mesenzana, Grantola, Cugliate Fabiasco.