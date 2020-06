Un milione di euro per rilanciare economie urbane e imprese del Gallaratese

«E’ una opportunità da cogliere al volo: i contributi non solo ci sono, ma saranno disponibili in tempi rapidissimi».

Marco Introni, vicepresidente vicario di Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa, si rivolge a commercianti, imprenditori e professionisti associati: i fondi – 22,5 milioni di euro – sono quelli stanziati dalla Regione Lombardia a favore dei Distretti del commercio, per il rilancio delle economie urbane e l’adattamento delle imprese alla situazione post-emergenziale.

Nella zona di competenza della Ascom territoriale, presieduta da Renato Chiodi, sono cinque i “soggetti” in rappresentanza di 23 Comuni con le carte in regola per partecipare al bando: il Duc di Gallarate, il Duc di Cassano Magnago e i Did (Distretti intercomunali diffusi) Malpensa Nord Ticino, Castelli Viscontei e Malpensa Sud.

Sul piatto per ogni Distretto vengono messi 180mila euro, 100 dei quali a disposizione dei privati e 80 delle amministrazioni comunali. Nel caso dei privati con attività al piano terreno fronte strada viene finanziato il 50 per cento dell’intervento, nel caso dei Comuni il 30 per cento di opere pubbliche realizzate e liquidate. La condizione posta dal Pirellone per accedere immediatamente al contributo è che i progetti vengano portati a termine entro la fine del 2020.

Il lavoro di squadra

«A conti fatti – rimarca Introini – per il nostro territorio viene messo a disposizione in totale quasi un milione di euro. Tre distretti su cinque (Gallarate, Cassano Magnago e Malpensa Nord con capofila Somma Lombardo) hanno già presentato la domanda e avranno perciò diritto alla premialità riservata alla parte pubblica (30mila euro). Il Did Castelli Viscontei (capofila Jerago con Orago) è in attesa della risposta da parte della Regione, mentre il Did Malpensa Sud (capofila Cardano al Campo) sta valutando l’opportunità di inoltrare la richiesta nel 2021. Un eccellente risultato, frutto del lavoro sinergico tra Confcommercio e le amministrazioni comunali».

Pubblico e privato assieme

Ora però bisogna compiere il passo successivo, ovvero mettere a conoscenza tutti i soggetti i privati dell’opportunità: «E’ compito di Ascom – prosegue il vicepresidente vicario – informare il più possibile più persone possibili, affiancando i Comuni in questo lavoro di comunicazione. La collaborazione tra soggetto pubblico e soggetti privati in questo caso è fondamentale: abbiamo trovato nelle amministrazioni del nostro territorio grande disponibilità nel comprendere che lo sforzo economico dell’ente pubblico è di vitale importanza per ottenere il finanziamento regionale a vantaggio dei tanti commercianti e delle tante imprese in difficoltà».

Il lavoro svolto da Confcommercio provincia di Varese per il bando regionale rivolto ai Distretti del commercio si affianca a quello avviato in questi mesi di assistenza e supporto per accedere alle misure economiche legaste all’emergenza sanitaria, messe in atto a livello regionale e nazionale. «Siamo sempre al fianco dei nostri associati, ConfcommercioCè», conclude Marco Introni.