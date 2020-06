Un tavolo permanente sulla scuola: 41 sindaci scrivono al Prefetto

Quarantun sindaci scrivono al Prefetto: « Vogliamo un tavolo tecnico con gli enti locali, l’Ufficio scolastico, l’Agenzia del trasporto locale e i dirigenti degli istituti».

Nella lettera si chiede uno spazio di ascolto e condivisione per determinare le regole che ricadranno anche sugli enti locali : « Ingressi scaglionati, prolungamenti di orari, raddoppi di costi per i trasporti degli studenti, mancanza di spazi, sono solo alcuni dei problemi che dovremo affrontare. Se da un lato le scuole non possono inventarsi nuovi spazi, dall’altro i Comuni non possono inventarsi adeguamenti alle norme di spazi esterni che devono rispettare le stesse regole di sicurezza delle aule, facendo tra l’altro ricadere la responsabilità e gli oneri economici sui Sindaci, che avranno anche la responsabilità civile e penale degli spazi così recuperati. Senza dimenticare che le scuole dell’infanzia avranno necessità di molti più insegnanti che dovranno essere assunti proprio dalle amministrazioni comunali, il cui costo rischia inevitabilmente di ricadere sulle rette delle famiglie. Non meno importante il problema per il trasporto, soprattutto per gli studenti che devono recarsi a frequentare la scuola secondaria e gli istituti superiori fuori dal loro paese di residenza. Ed ancora il problema delle mense scolastiche. Le alternative al sistema attuale di somministrazione, sempre se applicabili, comporteranno dei costi certamente maggiori degli attuali e che anche in questo caso dovranno essere necessariamente coperti».

I sindaci firmatari chiedono al Prefetto di aprire un tavolo permanente di coordinamento provinciale per la scuola, seguendo quello che da un mese il consigliere provinciale Premazzi ha avviato per l’istruzione superiore, quella di sua permanenza. Quattro sedi distinte su aree geografiche omogenee per individuare linee di intervento che permettano la ripresa in sicurezza delle attività. Senza attendere le linee guida ministeriale, gli incontri stanno definendo le opzioni possibili da attuare a settembre. Si discute di orari scaglionati di ingresso e di uscita, lezioni alternate in presenza e con a DaD e aperture di sabato, per quegli istituti che non lo prevedono.

Tra i firmatari della lettera al Prefetto Dario Caputo.

ANDREA CASSANI – Gallarate

LUCA BAGLIONI – Sindaco di Agra

MIRKO ZORZO – Sindaco di Albizzate

ALESSANDRO PALADINI MOLGORA – Sindaco di Angera

GIANLUCA CAVALLUZZI – Sindaco di Arcisate

DAVIDE VINCENTI – Sindaco di Azzio

