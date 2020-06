Un torneo di beachvolley per aiutare le famiglie in difficoltà con Busto Arsizio Aiuta

L’associazione Busto Arsizio Aiuta che dall’emergenza Covid si è messa in prima linea per aiutare le molteplici famiglie meno abbienti del territorio, ha lanciato una nuova proposta per chiunque volesse dare un contributo divertendosi. Si tratta di un torneo di beachvolley che si svolgerà sabato 4 luglio all’Idea Village (via San Francesco, Olgiate Olona).

La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Busto Arsizio, di Idea Village e di alcune giocatrici professioniste del territorio: «Dobbiamo ringraziare in particolar modo il sindaco Emanuele Antonelli che sarà presente all’evento e che ci ha permesso di dare vita a questa iniziativa; Idea Village che ha accolto la proposta e le giocatrici di Serie A che parteciperanno all’iniziativa e ci hanno aiutato nell’organizzazione».

Il torneo rientra nel progetto sportivo che l’associazione sta mettendo a punto per includere nella società i bambini delle 48 famiglie aiutate durante l’emergenza Covid-19. L’obiettivo è quello di inserirli nelle varie realtà sportive della città come il calcio, il basket, la pallavolo, la scherma, ma anche la danza e la ginnastica.

«Intendiamo inserire i bambini di queste famiglie nel mondo sportivo, quindi il denaro raccolto servirà per finanziare il progetto» ha spiegato Camilla, volontaria del BAA. E ha precisato: «Abbiamo bisogno di iniziative per raccogliere fondi per continuare ad aiutare queste famiglie, ma soprattutto c’è bisogno della partecipazione della società. Pur essendo finita l’emergenza continuano ad esserci circa 40 famiglie che hanno bisogno del nostro sostegno». L’inizio del torneo sarà tra le 10.00 e le 10.30, mentre l’accesso all’impianto (con pagamento in loco) si potrà fare dalle 9.30.

«Parallelamente continuiamo ad impegnarci sul fronte spesa per sostenere le nostre famiglie quotidianamente» hanno scritto gli amministratori di Busto Arsizio Aiuta sui canali social. E continuano: «Questa emergenza sanitaria ci ha messi di fronte a grandi sfide di diversa natura, ma è stata anche l’occasione per ricordare quanto la nostra città sia attiva sul fronte solidale. Abbiamo unito le forze e grazie alle numerose donazioni e alla grande fiducia della comunità siamo riusciti ad ottenere un risultato inaspettato». Il costo per partecipare, compreso di ingresso in piscina per tutta la giornata, è di 20€.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al torneo è possibile contattare i canali social di “Busto Arsizio Aiuta” Facebook https://www.facebook.com/bustoarsizioaiuta/ o Instagram https://www.instagram.com/bustoarsizio_aiuta/?hl=it

Il comportamento all’interno dell’impianto e per tutta la durata del torneo dovrà rispettare il regolamento esposto da “Idea Village” consultabile al link: https://www.ideavillage.it/2.0/wp-content/uploads/REGOLAMENTO-PISCINE-2020.pdf .

Per una maggiore sicurezza BAA divulgherà a breve anche il documento ufficiale sulle ultime direttive per la sicurezza Covid-19 e assicurano: «Nell’interesse comune garantiremo lo svolgimento del torneo solo se ci saranno le condizioni adeguate per stare insieme, giocare e divertirci senza pericoli».