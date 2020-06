Un’estate senza Girinvalle, il video-nostalgia delle Pro loco

Già ad aprile, in piena pandemia Covid, era stato annunciato che l’edizione 2020 del Girinvalle non si sarebbe tenuta. Le Pro loco della valle Olona, che dal 2004 sono le fautrici di questa amata manifestazione, avevano assunto questa decisione con spirito di responsabilità, promettendo al contempo un gran ritorno del weekend di festa lungo le rive del fiume Olona per il 2021.

In questi giorni, però, le lancette del tempo hanno portato il calendario proprio al weekend in cui il Girinvalle avrebbe dovuto tenersi e così, nostalgici e appassionati, i membri delle Pro loco di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Gorla Minore, Marnate e Olgiate Olona, hanno deciso di realizzare un video che racchiude i momenti più belli delle edizioni passate.

Anche noi di VareseNews, grazie al gruppo Oggi in Valle Olona e l’hashtag #nostalgiagirinvalle, in questo periodo abbiamo riproposto articoli e gallery di foto dello scorso anno, riscuotendo un gran successo, segnale di quanto il lavoro delle associazioni sia apprezzato da tutti.

Ecco ora il “Girinvalle virtuale” delle sei Pro loco, in attesa del ritorno di una manifestazione che mette al centro il territorio e punta ogni anno a far comprendere agli abitanti della zona quanto abbia da offrire la valle Olona.