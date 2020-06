Da UniCredit dieci milioni di euro alla Rodacciai spa

UniCredit ha concesso un finanziamento di dieci milioni di euro a Rodacciai spa, storica azienda di Bosisio Parini (Lecco) che dal 1956 è specializzata nella produzione di acciai speciali per ogni utilizzo industriale.

L’operazione rientra nel programma Garanzia Italia e fa riferimento al protocollo di collaborazione siglato con Sace – società il cui unico azionista è Cassa depositi e prestiti – per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19. Il finanziamento avrà la durata di 6 anni di cui 2 di preammortamento.

«Nell’attuale contesto di mercato – ha dichiarato Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di UniCredit – sentiamo ancor di più la responsabilità di continuare a garantire il nostro sostegno all’economia del Paese e di rafforzare l’impegno a favore delle eccellenze produttive italiane. Il finanziamento concesso al gruppo Rodacciai è finalizzato a sostenere gli specifici programmi di investimento nel ciclo della laminazione e della trafilatura e a supportare il percorso di crescita virtuoso che lo ha portato nel tempo a divenire uno dei principali operatori nella produzione di acciai speciali per ogni utilizzo industriale».

Come previsto dal decreto liquidità, Sace concederà fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti alle imprese.