Uno sportello temporaneo a Calcinate per cambiare il medico

Uno sportello temporaneo a Calcinate per la scelta del nuovo medico. È quanto sta organizzando il Comune di Varese per lunedì 29 e martedì 30 giugno. Palazzo Estense metterà a disposizione dei cittadini del personale comunale in modo da semplificare le procedure per i residenti, evitando, in particolare alle persone anziane, di doversi spostare dal quartiere per la sostituzione del proprio medico curante.

«In queste settimane – spiega il sindaco Galimberti – molti nostri concittadini residenti nella frazione di Calcinate del Pesce mi hanno contattato personalmente preoccupati per la chiusura dell’ambulatorio di medicina di base prevista per il 1° luglio prossimo. Già lo scorso 17 giugno avevo sottoposto il problema al Direttore generale di Ats Insubria e ora, visto l’avvicinarsi della data prevista per la cessazione dell’attività, intendiamo dare un concreto aiuto ai residenti. Per questo, nello spirito di massima collaborazione istituzionale, lunedì e martedì attiveremo uno sportello temporaneo direttamente nel quartiere. Qui i cittadini potranno completare la procedura di scelta del nuovo medico senza doversi spostare per recarsi negli uffici di ATS o del Comune in via Sacco. Inoltre, in quei due giorni, i residenti potranno anche conoscere il nuovo medico che ha già manifestato interesse a occuparsi del quartiere di Calcinate».

Lo sportello temporaneo sarà operativo all’esterno dell’ambulatorio di via del Riveccio 50, lunedì 29 giugno e martedì 30 giugno dalle ore 14.00 alle ore 17.00. I cittadini dovranno avere il codice fiscale e tessera sanitaria.