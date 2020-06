Varese 2.0: “Senza di noi, la prossima battaglia tra un anno, sarà molto, ma molto più dura”

Varese 2.0 aveva promesso, nei giorni scorsi, che avrebbe approfondito alcuni temi del suo presunto malessere. Ha deciso di farlo rivolgendosi alla città, «Sua unica e vera interlocutrice quotidiana» come spiega la nota.

Questo è il primo degli approfondimenti promessi.

Cara Varese,

con l’avvicinarsi delle elezioni – un anno circa ai nuovi fuochi d’artificio – è tutto un proliferare di febbrili dichiarazioni, pompose inaugurazioni, posizionamenti personali (la chiamano reputescion…), proclami e programmi vasti che ti riguardano molto da vicino. Se il Covid ha obbligato tutta la tua cittadinanza a qualche mese di riflessione forzata, in cui noi civici ingenui, abbiamo sperato che potesse cambiare qualcosa, ebbene, devi e dobbiamo prendere atto che gli atteggiamenti ed i propositi sono sempre gli stessi: provocazioni, puntualizzazioni, autoincensazioni, denigrazioni e la lista potrebbe lungamente continuare.

Tutti sempre bravissimi, tutti sempre migliori degli altri, tutti a parlare di soluzioni, a strillare più forte, tutti verbalmente lucidi e lungimiranti, ma nessuno capace di mettersi in ascolto veramente. Ma soprattutto, sempre maledettamente e volutamente vaghi.

Lo spunto, dobbiamo essere onesti, ci viene dai progetti esposti per te, cara Varese, dal neo coordinatore cittadino di Italia Viva, nostro prezioso alleato “aggiunto in giunta”, o dalle critiche del vice coordinatore provinciale di Forza Italia alla giunta stessa, di cui facciamo ancora, per scelta e per suffragio elettorale, legittimamente parte.

Elenchiamo testualmente (fonte Varese News):

“Varese, città a misura delle famiglie, con servizi innovativi e attrattiva grazie alle sue bellezze da valorizzare”;

“È necessario ed indispensabile un chiaro cambio di passo, un cambiamento vero, una svolta che consenta a Varese di tornare ad essere non solo una città più bella, ma anche più vivibile, efficiente ed attrattiva”;

“Varese è una città in cui è bello vivere, con una grande attenzione al sociale, allo sport, alla cultura e alla formazione”;

“La vivibilità di una città è profondamente legata all’efficienza dei suoi servizi”;

“Varese ha tutte le carte in regola per diventare residenza ideale per i cittadini e meta turistica apprezzata per le sue bellezze e i suoi servizi”;

“Oggi dobbiamo guardare avanti e cercare di realizzare per la città un futuro decisamente migliore”;

“Varese è in una posizione strategica, siamo vicini a Milano e alla Svizzera.”