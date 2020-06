Varese, barista ubriaco alla guida: patente saltata

È stato denunciato dai carabinieri alla Procura di Varese perché si era messo al volante dopo aver alzato il gomito. È così finito nei guai un 25enne barista varesino poiché accusato di guida sotto l’effetto dell’alcol.

Lo hanno scoprto nella decorsa nottata, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese impegnati in un controllo stradale in Via Sacco.

Il giovane era alla guida della propria Volkswagen Scirocco, “in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di bevande alcoliche“.

Sottoposto ad accertamento del tasso di alcolemia mediante esame strumentale veniva appurato essersi messo alla guida della propria autovettura con tasso superiore a 0,8 grammi per litro. Patente di guida ritirata.