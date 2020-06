Varese, il nome del candidato sindaco della Lega entro dieci giorni: lo vuole Salvini

«Stiamo fissando una serie di incontri con i nostri militanti e con gli alleati, per arrivare a definire il candidato sindaco, con il quale correremo la prossima primavera: la richiesta è arrivata direttamente da Matteo Salvini, che ha chiesto espressamente il nome del candidato sindaco entro dieci giorni» A parlare è il Segretario provinciale della Lega, Matteo Bianchi che sottolinea cosi che «Questi sono i tempi stabiliti. Dopodiché, inizieremo ufficialmente la campagna elettorale. Sarà quindi un’estate di grande attività politica».

L’impegno della Lega è quindi dare il nome del contendent di Galimberti entro la prima settimana di luglio, non oltre: l rosa di nomi si fa sempre più stretta e tra le possibilità c’è sempre lo stesso Bianchi, già indicato mesi fa come potenziale candidato sindaco «Ma non si esclude la possibilità di un volto nuovo, donna o uomo» fanno sapere dal movimento.

E se per il nome è necessario aspettare ancora qualche giorno, il coordinatore del comitato civico del centro destra Varese Ideale Mattia Cavallini è già d’accordo con il segretario provinciale della Lega almeno sul metodo: «Accogliamo con piacere la dichiarazione di Matteo Bianchi sulla scelta del prossimo candidato Sindaco del Centrodestra a Varese, in quanto negli incontri di questi mesi abbiamo sempre caldeggiato una scelta rapida che favorisca il lavoro della coalizione per costruire e ideare la Varese del prossimo futuro attraverso l’appoggio ad un candidato forte, capace e motivato» Che per la formazione che da qualche mese è rappresentata in consiglio comunale da Stefano Clerici «Per noi può essere sia Politico che Civico».