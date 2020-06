A Varese sono trentadue i campi estivi pronti a partire da lunedì 15 giugno

Sono trentadue i centri estivi pronti a partire a Varese da lunedì 15 giugno. Nei giorni scorsi il Comune di Varese ha valutato tutte le proposte giunte sul tavolo dell’assessorato ai Servizi educativi, inserendole nel lungo elenco di attività che si svolgeranno durante i prossimi mesi estivi

«La normativa vigente ci imponeva di valutare tutti i progetti di coloro che intendevano organizzare un centro estivo – afferma l’assessore Rossella Dimaggio – e nonostante tutte le difficoltà siamo orgogliosi di far cominciare i centri estivi di Varese il 15 giugno, così come avevamo promesso alle famiglie».

Ad essere coinvolti saranno i bambini e i ragazzi dai 3 ai 17 anni con attività che si svolgeranno in tanti quartieri della città con una offerta davvero ricca. Centri estivi che si svolgeranno seguendo le misure di sicurezza previste dai decreti ministeriali e regionali.

«Il nostro obiettivo era quello di dare una maggiore scelta possibile ai genitori e tante opportunità per le famiglie – prosegue l’assessore – per questo abbiamo messo a disposizione spazi comunali per le tante realtà che si occupano di educazione in città. Queste proposte si aggiungono così ai due centri estivi comunali che da lunedì partiranno nelle scuole Don Milano e Don Papetti, donando un po’ di normalità a questa estate veramente particolare per i nostri bambini e ragazzi. Il grande numero di centri estivi però è davvero un bel segnale di ripartenza, da fare sempre però nella massima sicurezza».