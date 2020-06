Varese, un incontro sul futuro del lago

La Federazione dei Verdi della Provincia di Varese, in occasione della Rassegna di Conferenza #lasolastrada, ospiterà giovedì 11 giugno 2020 alle ore 20:30, in Web Conference, il Dr. Roberto Cenci – Esperto Ambientale e Consigliere Regionale Lombardo, che tratterà il tema: Lago di Varese: ieri, oggi e domani

La Provincia di Varese è caratterizzata dalla presenza di numerosi bacini idrici e corsi d’acqua. Proprio l’acqua è tra i comparti ambientali che permettono la vita sul nostro pianeta, ma purtroppo non riusciamo a capire l’importanza di questo regalo che arriva dal cielo e troppo spesso ne abusiamo contaminandolo e sporcandolo.

Un esempio ci viene dato dalle acque del Lago di Varese. Prima dell’arrivo dell’uomo industrializzato, le acqua del lago potevano essere bevute, si poteva fare il bagno e si potevano pescare molte specie di pesci.

Da sessanta anni tutto questo non è più possibile. L’egoismo e la stupidità dell’uomo hanno “ucciso” uno dei laghi più belli d’Italia.

Chi ama l’ambiente non può restare indifferente agli sforzi di coloro che si impegnano e si sono impegnati per riportare le acque del lago al loro antico splendore.

