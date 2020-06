“Vento e Terra” protagonisti nel primo incontro “fisico” dei Verdi di Varese

I Verdi città di Varese organizzano il primo incontro “fisico” per dopo settimane di webinar e quarantene dall’evocativo titolo “Vento e terra: il futuro che vorremmo“.

«Il 25 giugno alle 18 nel bellissimo salone Estense di Varese desideriamo invitare tutti gli interessati ad una serata per ascoltare e discutere su consumo di suolo e mobilità dolce – spiega la loro nota, che annuncia “l’evento nell’evento” – Due temi che sono inclusi negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, nella prospettiva di incentivare il miglioramento della qualità di vita e di riscontrare risvolti positivi anche dal punto di vista dell’economia».

Di queste due importanti tematiche «Parleremo con Paolo Pileri, professore urbanista al Politecnico di Milano, che è anche l’ideatore e il responsabile scientifico di VENTO, un progetto per la realizzazione di una dorsale cicloturistica tra Venezia e Torino che si articola lungo il Po. E ne discuteremo anche con Elena Grandi, co-portavoce nazionale della Federazione dei Verdi, e con una rappresentanza dei Fridays for Future».

L’incontro sarà organizzato in conformità a tutte le attuali norme di protezione da Covid: a tale proposito, all’ingresso della sala i partecipanti saranno registrati (nome, cognome, email, etc.), sarà verificata la temperatura corporea individuale, sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva e sarà possibile sedere solo nelle sedie appositamente contrassegnate per garantire il necessario social distancing. Questo purtroppo comporterà la riduzione della capacità del Salone Estense a 58 posti, che saranno assegnati sulla base dell’arrivo dei partecipanti all’evento.